هيومن رايتس ووتش: أكثر من 30 ألف مهاجر تعرضوا للاحتجاز التعسفي في ليبيا

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ الاتحاد الأوروبي يستخدم طائرات بدون طيار في مراقبة قوارب الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل الليبية عن طريق وكالة فرونتكس.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنّ وكالة فرونتكس تزعم أنّها تساعد في عمليات الإنقاذ لكن المعلومات التي تقدمها للسلطات الليبية تسهل من عملية عودة المهاجرين إلى ليبيا ومن ثم احتجازهم بشكل تعسفي.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أنّ أكثر من 32.450 مهاجرا تعرضوا للحجز التعسفي في ليبيا، معتبرة أنّ وكالة فرونتكس تفتقد للشفافية برفضها طلبات المنظمة للحصول على معلومات حول أنشطتها.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّها تدرس مع منظمة بوردر فورنسك كيفية تأثير استخدام الرقابة الجوية على الانتهاكات الشديدة في ليبيا ضد المهاجرين.