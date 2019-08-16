«هيومن رايتس ووتش»: الكتيبة 106 بقيادة صدام حفتر اختطفت «سرقيوة»

قالت “منظمة هيومن رايتس ووتش” إن أسرة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة أكدت أن الكتيبة 106 التي يقودها صدام حفتر شاركت في اختطافه، بالإضافة إلى سيارات تعود للشرطة العسكرية في مدينة بنغازي.

وأوضحت المنظمة بيان لها الجمعة، أن سيارات تابعة لقسم البحث الجنائي التابع للحكومة الليبية المؤقتة وسيارات شرطة أخرى حلت بالمكان بعد مغادرة المهاجمين، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف بأن قواتهم اشتبكت مع مهاجمي منزل سرقيوة، بحسب البيان.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” تصريحات بوشناف بشأن اختطاف النائبة سهام سرقيوة قائلة إنها لن تساعد في تحديد مكانها، داعية إلى بذل جهودها لضمان عودة آمنة لسرقيوة.

وأشارت المنظمة إلى أن اختطاف النائبة والعنف الذي سُلِط على أسرتها هو جزء من نمط موثق من أعمال العنف والانتقام والترهيب التي تمارسها قوات حفتر وسط إفلات تام من العقاب، وفقًا للمنظمة.