هيومن رايتس ووتش: تواطؤ فظّ بين أمريكا والسعودية

حيث جاء ذلك في كلمة لـ “توم بورتيوس” نائب مدير هيومن رايتس ووتش، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “حادثة خاشقجي وانعكاساتها السياسية”، نظمها فرع واشنطن في المركز العربي بالعاصمة الأمريكية، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث قال بورتيوس:

“إن إقدام السعوديين على قتل خاشقجي في القنصلية بدعم غير مشروط من البيت الأبيض الذي يقوده ترامب ليس تكهنات”.

كما أشار بورتيوس إلى أن الاضطهاد السياسي الموجود في المملكة العربية السعودية ازداد بشكل أكبر مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، مشدداً على أن عدم محاسبة العالم لقتلة خاشقجي سيؤدي إلى زيادة سطوة القوى السلطوية في المنطقة، وزيادة الضغط على الأصوات المعارضة لخلق مزيد من الصمت.

يُذكر أنه بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء شجار وتشابك بالأيدي، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.