هيونداي.. تطوّر سيارة طائرة

شركة هيونداي نموذج لسيارة طائرة [البيان]

كشفت شركة “هيونداي” عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.

وستعرّف الشركة الكورية الجنوبية في السادس من يناير القادم الجمهور على مركبتها “باف”، ولكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات الخاصة بمركبتها الطائرة، باستثناء إشارتها إلى أهميتها في النقل عبر المدن المزدحمة، حسبما نقل موقع AIT NEWS للأخبار التقنية.

وتعد الشركة الكورية الجنوبية واحدة من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية، حيث قدمت بشكل رسمي في شهر سبتمبر قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لرئاسة المجموعة الجديدة.