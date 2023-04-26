«هي السبب في إندلاع العنف».. وزير الخارجية الروسي يتّهم إسرائيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هي الإجراءات «الأحادية» الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن القضية الفلسطينية، وفق ما نقله إيتمار إيشنر، المراسل الدبلوماسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وأفاد لافروف، بأنّ السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها.

وأضاف لافروف أنّه لا يمكن القبول بتوسع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية والاعتقالات الجماعية، بحسب قوله.

وأوضح لافروف انّه يجب تجميع كافة العوامل حول حل الدولتين، الذي يتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، قائلا: «لن يكون من الممكن استعادة الثقة إلا من خلال المفاوضات المباشرة بشأن جميع القضايا الجوهرية».

وقال الوزير الروسي، إنّه من المؤسف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يساهمان في العملية، وأنّهما يواصلان اتخاذ خطوات غير مفيدة وغير عادلة تجاه جميع الأطراف.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والتملص من خيار حل الدولتين.