وأحرمت الكعبة.. بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لدخول موسم الحج

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع كسوة الكعبة المشرفة، وذلك برفع الجزء السفلي بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً.

وقامت الهيئة بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض، بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ.

يأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس- من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وأكد السديس على أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، معتبرا أنّ هذا امتداد لاهتمام حكومة السعودية منذ تأسيسها، بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.