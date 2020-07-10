«واتساب بزنس».. تواصل آمن لأصحاب الأعمال مع عملائهم

دعماً لأصحاب الأعمال في عالم التراسل الفوري.. طرحت منصة “واتساب” تقنية جديدة تتيح لهم قدراً أوفر من السهولة والأمان.

ويأتي تحديث تطبيق “واتساب بزنس” ليسهل بشكل أكبر إمكانية تواصل أصحاب الأعمال مع عملائهم بصورة آمنة، بحسب موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

حيث طرحت “واتساب” إمكانية تواصل أصحاب الأعمال مع العملاء وتقديم المعلومات الرئيسية والهامة المؤمنة عن طريق رمز QR للاستجابة السريعة المؤمنة لتسهيل مراسلة العملاء.

وتمكن تلك الطريق إمكانية أن يشارك العملاء معلومات الاتصال الخاصة بهم بصورة آمنة من دون أن يتطفل عليهم أي طرف ثالث او تستغل تلك الأعمال من قبل أي أطراف خارجية.

ويمكن أن تقدم تلك الطريق وسيلة سهلة لتقديم أصحاب الأعمال المعلومات الرئيسية مثل أوقات العمل وساعاته، وتقديم أي رابط لقائمة المنتجات أو كتيبات المنتجات.

هذا وأوضح تطبيق “واتساب” أن تلك المزايا تتوفر حالياً عبر تطبيق “واتساب بزنس” ونسخة البيتا التجريبية لتطبيق “واتساب” الاعتيادي.