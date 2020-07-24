واتسآب.. ميزة منتظرة للأجهزة المتعددة

يرتقب المستخدمون إطلاق القائمين على تطوير تطبيق “واتسآب” ميزة جديدة تتيح استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب.

وستمكن هذه الميزة الجديدة مستخدمي “واتسآب” من فتح نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في آن واحد.

ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير حالياً، وحين تصبح جاهزة سيكون هناك إشعار بإمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى، بحسب ما نشر موقع WABetaInfo.

فيما لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة، حسب ما ذكر الموقع.

الجدير بالذكر أن مطوري تطبيق “واتسآب” باشروا العمل سابقاً على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.

فيما حذر الموقع في وقت سابق من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق “واتسآب”، بنفس الاسم والشكل للتطبيق.

جاء هذا التحذير عقب الكشف عن استخدام الملايين من الأشخاص في العالم للنسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.