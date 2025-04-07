«واتسآب» يتوقّف عن العمل في هذه الأجهزة!

مع تسارع التطور التكنولوجي، أعلنت شركة “ميتا”، “أن تطبيق المراسلة الأشهر “واتسآب” سيوقف عمله على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة بدءا من 5 مايو المقبل”، ما سيجبر المستخدمين الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الأجهزة على مواكبة التقنيات الحديثة أو فقدان خدمة المراسلة المفضلة لديهم”.

وأعلنت شركة “ميتا”، المالكة للتطبيق، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار تحديثاتها الدورية لضمان الحفاظ على أمن المستخدمين وكفاءة الأداء، حيث سيتم إيقاف الدعم عن الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات التطبيق الحديثة”.

وبحسب الشركة، من أبرز الأجهزة المتأثرة بهذا القرار:

هواتف “آيفون 5 إس”، و”آيفون 6″، و”آيفون 6 بلس” التي تعود إلى عامي 2013 و2014.

أي أجهزة تعمل بنظام iOS أقدم من الإصدار 15.1.

ووفق “ميتا”، “لم يكن نظام “أندرويد” بمنأى عن هذه التغييرات، حيث سبق أن توقف “واتس آب” عن دعم بعض الأجهزة القديمة مع مطلع العام 2025، بما في ذلك:

“سامسونغ”: غالاكسي إس 3″، و”نوت 2″، و”إيس 3″، و”إس 4 ميني”.

“موتورولا”: “موتو جي” (الجيل الأول)، و”رازر إتش دي”، و”موتو إي” إصدار 2014.

“إتش تي سي”: “ون إكس”، و”ون إكس بلس”، و”ديزاير 500″، و”ديزاير 601”.

“إل جي”: “أوبتيموس جي”، و”نيكساس 4″، و”جي 2 ميني”، و”إل 90”.

“سوني”: “إكسبيريا زد”، و”إكسبيريا إس بي”، و”إكسبيريا تي”، و”إكسبيريا في”.

وأوضحت “ميتا”، “أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على أمان بيانات المستخدمين وتقديم تجربة مثالية تتوافق مع إمكانيات الأجهزة الحديثة”، مشيرة إلى أن “عدد المتأثرين بهذا القرار محدود جدا، حيث لا يتجاوز نسبة أولئك الذين ما زالوا يستخدمون هواتف تجاوز عمرها العقد من الزمان”.

يذكر أن “هذه التغييرات تشمل كلا من تطبيق “واتس آب” العادي و”واتس آب بزنس”، وبالنسبة للمستخدمين الذين يجدون أنفسهم ضمن هذه الفئة، تبقى أمامهم خيارات محدودة: إما ترقية نظام التشغيل إذا كان الجهاز يدعم ذلك، أو الانتقال إلى هاتف جديد أكثر حداثة، أو المخاطرة باستخدام وسائل غير رسمية لتشغيل التطبيق”، وفق صحيفة “مترو”.