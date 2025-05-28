واتساب يُطلق تطبيقه المنتظر لـ«آيباد» ويُغيّر قواعد اللعبة بعالم المراسلة

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب” عن إطلاق النسخة الرسمية للتطبيق على أجهزة “آيباد”، استجابةً لأحد أبرز طلبات المستخدمين التي طال انتظارها، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبحسب التقرير، يتيح التطبيق الجديد لمستخدمي “آيباد” إرسال الرسائل واستقبالها، والمشاركة في المحادثات الجماعية بنفس سهولة استخدام التطبيق على الهواتف الذكية، مع تحسين تجربة الاستخدام بما يتناسب مع حجم شاشة الأجهزة اللوحية.

وكان “واتساب” سابقاً يعمل على جهاز واحد فقط، حيث كانت نسخة الويب تعتمد على اتصال الهاتف بالإنترنت، ما أثار طلبات متكررة لتوفير نسخة مستقلة للأجهزة اللوحية. ومع تقديم ميزة دعم الأجهزة المتعددة في 2020، ازدادت التوقعات بتطوير نسخة خاصة لـ”آيباد”، وهو ما تحقق الآن.

ويحمل التطبيق الجديد كافة ميزات نسخة الهاتف، إلى جانب تحسينات بصرية تناسب شاشة “آيباد”، مع تأكيد “ميتا” أن هذا الإطلاق ما هو إلا بداية، دون الكشف عن المزايا المستقبلية المخطط لها.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز ميزات التطبيق الجديدة ميزة “قفل الدردشة”، التي تسمح بحماية المحادثات بكلمة مرور أو بصمة الإصبع، ما يعزز الخصوصية، خصوصاً عند استخدام الجهاز من قبل أكثر من شخص.

في سياق متصل، نقلت “إندبندنت” أن شركة “ميتا” بدأت مؤخراً العمل على تطوير نسخة من تطبيق “إنستغرام” لأجهزة “آيباد”، وذلك استجابةً للنجاحات المتزايدة لمنصات منافسة مثل “تيك توك”، رغم تجاهل الشركة المطالب السابقة بإطلاق هذه النسخة.

يذكر أن إطلاق التطبيق جاء بعد سنوات من الانتظار والطلبات المتكررة من مستخدمي أجهزة “آيباد”، الذين كانوا يعتمدون على نسخة الويب أو ربط التطبيق بهواتفهم.