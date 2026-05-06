واتساب تتخلى عن «الأفاتار» بعد 3 سنوات من إطلاقه

في خطوة تعكس مراجعةً داخليةً لأولوياتها، بدأت منصة التراسل الفوري واتساب إيقاف ميزة الصور الرمزية تدريجيًا على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاقها عالميًا، في مؤشر على تراجع اهتمام المستخدمين بهذه الخاصية.

ووفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للمنصة، في بيانٍ اطّلعت عليه «عين ليبيا»، لن يتمكن المستخدمون قريبًا من إنشاء صور رمزية جديدة أو تعديل الحالية أو استخدامها صورًا شخصية، فيما ستظل حزم الملصقات التي جرى إنشاؤها سابقًا متاحةً للاستخدام داخل المحادثات.

وكانت الميزة قد أُطلقت أواخر عام 2022 ضمن توجهٍ أوسع لشركة ميتا لتعزيز مفهوم الهوية الرقمية، على غرار ما هو متاح في تطبيقاتها الأخرى مثل فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، حيث أتاحت للمستخدمين إنشاء تمثيل رقمي لأنفسهم عبر أدوات تخصيص متقدمة تشمل ملامح الوجه ولون البشرة وتسريحات الشعر والملابس، إلى جانب ميزة «المرآة» التي تعتمد على الكاميرا الأمامية للمقارنة المباشرة.

وعقب إنشاء الصورة الرمزية، كان التطبيق يُولِّد تلقائيًا حزمةً من الملصقات التعبيرية التي تعكس حالات ومشاعر مختلفة، مثل الضحك والبكاء والتحية والاحتفال، مع إمكانية استخدامها بسهولة ضمن أي محادثة.

ولم تكشف الشركة عن سبب رسمي لإيقاف الميزة، إلا أن مؤشرات الاستخدام المحدود تبدو التفسير الأقرب، في ظل توجهها إلى إعادة توجيه الموارد نحو مزايا تحظى بتفاعل أكبر من المستخدمين.

وفي سياق تطوير خدماتها، تعمل واتساب حاليًا على اختبار ميزة نسخ احتياطي سحابي مدمجة ومشفّرة بالكامل، لتكون بديلًا مباشرًا عن خدمات التخزين التقليدية مثل غوغل درايف وآي كلاود، مع توقعات بتوفير سعة مجانية محدودة وخيارات مدفوعة بمساحات أكبر ومستويات حماية متقدمة.