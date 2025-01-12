«واتساب» يدخل عالم «الذكاء الاصطناعي».. وهذه أحدث ميزاته!

ذكرت مواقع مختصة بالشأن التقني، أن تطبيق الدردشة الشهير “واتساب” التابع لشركة “ميتا”، يختبر تصميما جديدا لتعزيز “استخدام الذكاء الاصطناعي”، حيث يتضمن علامة تبويب “قسم خاص لروبوتات دردشة وميزات بالذكاء الاصطناعي”، لتعزيز استخدامه عبر التطبيق.

وبحسب المعلومات، “يتضمن التصميم استبدال علامة التبويب المخصصة للمجتمعات في واجهة التطبيق لتصبح بدلًا من ذلك لروبوتات دردشة بالذكاء الاصطناعي، وستحمل علامة التبويب اسم “AIs”، وستضم المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي”.

وذكر موقع “WABetaInfo”، المتخصص في تحديثات “واتساب”، أنه “ستكون كل شخصية مصممة لتقديم اقتراحات أو خدمات فريدة، مما يسمح للمستخدمين باختيار الحديث إلى تلك التي تلبي وتناسب احتياجاتهم بشكل أفضل، وقد توفر بعض “روبوتات الذكاء الاصطناعي” نصائح حول الإنتاجية، بينما تتخصص أخرى في الترفيه أو المساعدة الشخصية أو مجالات متخصصة مثل الألعاب”.

وبحسب الموقع، “عند اختيار علامة تبويب “AIs”، سيظهر للمستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا، فضلًا عن تقسيمة أخرى لروبوتات الدردشة حسب الموضوعات التي تختص فيها، وسيتمكن المستخدمون عبر علامة التبويب هذه من تجربة مجموعة ميزات أخرى للمساعد الذكي “Meta AI” من شركة ميتا، مثل إنشاء الصور والملصقات بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

هذا ووفق الموقع، “يتيح “واتساب” حاليًا استخدام بعض ميزات “Meta AI” من خلال محادثة عبر زر يطفو في أسفل يمين واجهة التطبيق، أو من خلال مربع بحث في أعلى واجهة التطبيق”.