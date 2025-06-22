واتساب يدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لكتابة الرسائل

يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب، التابع لشركة ميتا، على إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم “Writing Help” (المساعدة في الكتابة)، تهدف إلى تحسين جودة الرسائل المكتوبة لمستخدمي أندرويد.

وتعتمد الميزة على نظام المعالجة الخاصة (Private Processing)، الذي يعالج بيانات المستخدمين داخل بنية تحتية آمنة ومشفرة، ما يضمن عدم ترك أي أثر أو سجل لمحتوى الرسائل، ويعزز حماية خصوصية المستخدمين.

وعند تفعيل هذه الخاصية من إعدادات التطبيق، يُتاح للمستخدمين خيار تلقي اقتراحات ذكية تساعد في تحسين نصوصهم أثناء الكتابة. وتتنوع الاقتراحات لتتناسب مع سياقات مختلفة، حيث يمكن للمستخدم اختيار الأسلوب المناسب، مثل الأسلوب المهني (رسائل رسمية للعمل) أو الأسلوب المرح (لمحادثات عائلية واجتماعية).

كما تعمل الميزة على استبدال النص الأصلي بالنص المحسن دون إشعار المتلقي أو إعلامه بأن الرسالة قد جرى تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال الميزة في مرحلة التطوير ومن المتوقع طرحها في تحديث قادم لمستخدمي أندرويد، ما يعزز تجربة الكتابة ويرتقي بجودة التواصل عبر التطبيق مع ضمان أقصى درجات الخصوصية والأمان.