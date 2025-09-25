واتساب يدعم ترجمة 25 لغة على «آيفون وأندرويد»

أطلق تطبيق “واتس آب” خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز التواصل بين المستخدمين حول العالم، من خلال دمج ميزة الترجمة التلقائية للرسائل داخل التطبيق نفسه، على نظامي iOS و”أندرويد”.

وتتيح هذه الميزة الجديدة كسر حاجز اللغة دون الحاجة لنسخ النصوص ولصقها في تطبيقات خارجية، ما يجعل التراسل بين مختلف الثقافات أكثر سلاسة وأماناً.

وبداية من 23 سبتمبر، سيتمكن مستخدمو أجهزة “أندرويد” من ترجمة الرسائل بين ست لغات رئيسية تشمل الإنجليزية والإسبانية والهندية والبرتغالية والروسية والعربية، أما مستخدمو أجهزة “آيفون”، فستدعم نسختهم ترجمة الرسائل بين 19 لغة، من بينها العربية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية الماندرين، البولندية، البرتغالية (البرازيل)، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية، الأوكرانية، والفيتنامية.

ويتم تفعيل الترجمة عبر الضغط المطول على أي رسالة، ثم اختيار “ترجمة” واللغة المطلوبة، كما يمكن لمستخدمي “أندرويد” تفعيل الترجمة التلقائية للمحادثة بأكملها. وأكدت الشركة أن معالجة الترجمات تتم على الجهاز نفسه لضمان خصوصية المحادثات، التي تظل مشفرة بالكامل ولا يراها التطبيق.

وتعتمد الميزة على تنزيل حزم اللغات الخاصة بكل ترجمة لتسهيل الاستخدام المستقبلي، وستعمل في الدردشات الفردية، والمجموعات، وحتى تحديثات القنوات، مع وعد بإضافة دعم لغات إضافية مستقبلاً. ومع ذلك، لم تحدد “واتس آب” موعد دعم هذه الميزة على نسخة الويب أو تطبيق ويندوز.

وتنبه الشركة مستخدميها إلى أن الميزة متاحة فقط على بعض الأجهزة، وتشجع على تحديث التطبيق بشكل مستمر للاستفادة من ميزة الترجمة بمجرد توفرها.