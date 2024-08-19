«واتساب» يطرح ميزة ستدهشنا جميعا!

على غرار إعجابات قصص “إنستغرام”، يستعد تطبيق “واتساب”، لتقديم ميزة جديدة “تسمح للمستخدمين بـوضع “لايك”، ومن المتوقع طرحها على نطاق واسع قريبًا“.

ووفق ما نشرت مواقع مختصة بالشأن التقني، “هذه الميزة متاحة حاليًّا لمستخدمي الإصدار التجريبي، وتسمح للمستخدمين بالتعبير عن تقديرهم لتحديثات الحالة Status من خلال رد فعل “like”.

وبحسب التقارير، “سيتمكن مستخدمو من الإعجاب بتحديث الحالة من خلال النقر على أيقونة رمز القلب الذي سيكون موجودًا في أسفل يسار الشاشة أثناء عرض تحديث الحالة، وسيؤدي هذا الإجراء إلى إبلاغ محدث الحالة بالإعجاب الجديد، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من معرفة من أعجب بحالاتهم من خلال قائمة المشاهدات المعتادة، وهذا يضمن أن المحادثات المهمة تظل بارزة وغير متأثرة بتفاعلات الحالة، كما أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الرد على الحالات كما في السابق، دون أي تغييرات على هذه الوظيفة”.

كما “تخطط الشركة لطرح المزيد من التحسينات لتعزيز قدرات وظيفة الصوت في “MetaAll”، ويُقال أن خدمة الرسائل الفورية تعمل على تطوير ميزة جديدة، ستمكّن المستخدمين من المشاركة في محادثات صوتية في الوقت الفعلي مع روبوت دردشة”، ومن المتوقع أن يختار المستخدمون من بين مجموعة من خيارات الصوت الافتراضية لـ Meta AI للتعامل مع استفساراتهم، ولن يتم تنشيط وضع الدردشة الصوتية تلقائيًّا، بل سيكون لدى المستخدمين خيار إنهاء المحادثة الصوتية في أي وقت”، وفق موقع آرم نيوز.