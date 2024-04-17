«واتساب» يطلق تحديث جديد يثير غضب المستخدمين

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن “تحديث جديد من تطبيق “واتساب”، يتعلق بالكتابة”، مشيرة إلى أنه “أثار غضب المستخدمين”.

ووفق الصحيفة، “أجرت “واتساب” تحديثا جديدا سيطلقه التطبيق قريباً، يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير “O” (متصل)، وعندما يكتب، فهو يظهر حرف “T” فقط، فيما كان التطبيق يظهر سابقا عبارة “Typing” أو “Online”.

وبحسب الصحيفة، “أثار هذا التحديث غضب مستخدمي التطبيق”، مشيرة إلى أنه “سيتم تثبيته مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق”.

ونقلت الصحيفة، عن أحد مستخدمي “واتساب ” قوله: “يظهر أنه حرف كبير مختلف، ولكني أكرهه كثيرا”.

وأضاف آخر: “هل هناك أي شخص آخر يكره هذا التطبيق “واتساب”، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت والكتابة”.

هذا ولم يعلن تطبيق WhatsApp عن التحديث الجديد رسميا.