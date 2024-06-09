«واتساب» يطلق ميزات جديدة!

أفاد موقع “WABetaInfo”، أن “تطبيق “واتساب” يعتزم طرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا نشطين “قبل قليل”.

وبحسب الموقع، “سيكشف التحديث من كان “متصل مؤخرا”، بين قائمة الأشخاص المتاحين على “واتساب” لكل مستخدم، لكنه قد يمثل مشكلة لمحبي الخصوصية، وأولئك الذين يفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق”.

وأضاف الموقع: “من خلال التحديث، ستظهر قائمة من كان متصلا بالتطبيق مؤخرا، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدمين”، مشيرا إلى أنه ، “سيتم طرح التحديث الجديد من “واتساب” في الأسابيع المقبلة”.

وذكر موقع “ميترو”، أن “الهدف من التحديث هو تشجيع المستخدمين على بدء محادثات جديدة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل، من خلال إظهار المستخدمين النشطين”.

هذا ويستخدم تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.