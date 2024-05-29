«واتساب» يطلق ميزات طال انتظارها على تحديثات الحالة  

تستعد منصة المراسلة الفورية “واتساب”، لإجراء تغييرات وإطلاق ميزات جديدة طال انتظارها على تحديثات الحالة Status.

ووفق ما نقلت مواقع تخصصة بالشأن التقني، “سيقوم التطبيق المملوك لشركة “Meta” على تحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي يصل طولها إلى دقيقة واحدة”.

بحسب المعلومات، “يمكن، الآن، للمستخدمين الذين يقومون بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة من واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية أطول من خلال تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يسهل توصيل الأفكار والقصص الأكثر تفصيلاً دون انقطاع، حيث يعد هذا التحديث مفيد بشكل خاص لمشاركة الأحداث أو الإعلانات أو أي لحظات تتطلب أكثر من 30 ثانية لالتقاطها”.

وأضافت المعلومات، “عن طريق الضغط باستمرار على زر الميكروفون، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الملاحظات الصوتية تمامًا كما يفعلون أثناء إرسال ملاحظة صوتية في نوافذ الدردشات، ويمكن أيضًا إلغاء الملاحظة الصوتية عند الحاجة لذلك أثناء تسجيلها”.

وأشارت إلى أن “الميزة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من واتساب، كما يمكن لمستخدمي أندرويد العثور على التحديث على متجر غوغل بلاي، بينما يمكن لمستخدمي iOS تنزيله من متجر التطبيقات أبل ستور، وسيتم طرح هذه الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة”.

وذكرت المعلومات أن “واتساب”، “يعمل على طرح ميزات أخرى وبات جاهزا لمنح المستخدم مزيدًا من التحكم في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة الخاصة به، كذلك، يقوم بتجربة أدوات جديدة تهدف إلى السماح للمستخدمين بتحديد من يمكنه مشاهدة المحتوى المشترك الخاص بهم بالضبط”.

يذكر أن “واتساب”، “سمحت سابقا للمستخدمين بذكر جهات الاتصال بشكل خاص، وتغيير الواجهة بالكامل، وكان سابقا هناك حد 30 ثانية لمقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها عبر تحديثات الحالة”.