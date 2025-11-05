واتساب يغزو «ساعات أبل».. ميزات إضافية لهواتف آيفون

أطلقت شركة واتساب التابعة لشركة ميتا نسخة جديدة من تطبيقها مخصصة لساعات Apple، في خطوة توسّع تجربة المستخدمين لتشمل متابعة المحادثات والمكالمات مباشرة من المعصم دون الحاجة إلى الهاتف.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية إن هذه التجربة الجديدة تمثل نقلة نوعية في سهولة التواصل، إذ تتيح للمستخدمين قراءة الرسائل والرد عليها وتلقي المكالمات أثناء التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية، مما يجعل التطبيق أكثر تكاملاً مع منظومة أجهزة Apple.

وأوضحت واتساب أن النسخة الجديدة تتيح كذلك تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها، إلى جانب استقبال إشعارات المكالمات والرسائل بشكل فوري، مع إمكانية عرض الصور والملصقات بدقة أعلى.

وأضافت أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال ردود سريعة باستخدام الرموز التعبيرية، واستعراض جزء أوسع من سجل المحادثات مباشرة من الساعة.

وأكدت الشركة أن هذه النسخة تحافظ على أعلى معايير الخصوصية والأمان، إذ تظل جميع الرسائل والمكالمات مشفّرة بنظام التشفير التام كما في تطبيق واتساب على الهواتف.

وبيّنت ميتا أنها تخطط لإضافة المزيد من الخصائص خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع نطاق التجربة وتحسين أداء التطبيق على الساعات الذكية، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة متاحة لساعات Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، العاملة بنظام watchOS 10.

ويأتي هذا التحديث بعد إطلاق نسخة واتساب الخاصة بأجهزة iPad في وقت سابق من هذا العام، في إطار استراتيجية ميتا لتوسيع نطاق تطبيقاتها وتكاملها عبر مختلف الأجهزة والمنصات.

تحديث iOS الجديد.. ميزات مبتكرة لهواتف آيفون تشمل تعديلات في واجهات التشغيل والذكاء الاصطناعي

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS (الإصدار 26.2)، الذي يضم العديد من الميزات الجديدة لهواتف آيفون.

ومن أبرز التعديلات التي أُضيفت هي خاصية Liquid Glass التي تتيح للمستخدمين التحكم بمستوى الشفافية في واجهة التشغيل، مع إمكانية اختيار الوضع “شبه الشفاف” لعرض الوقت والإشعارات، أو الوضع المعتم (Tinted). يظهر الفرق بين هذين الوضعين بوضوح خاصة في شاشة قفل الهاتف.

كما تم تعديل ترتيب الأيقونات في صفحات إعدادات الهاتف، بالإضافة إلى إعداد جديد يسمح بإيقاف السحب السريع لفتح الكاميرا من شاشة القفل، مما يحول دون فتح الكاميرا عن طريق الخطأ أثناء حمل الهاتف في الجيب.

أيضًا، أصبح بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أكبر بتطبيقات “الهاتف” و”المنبه”، حيث يمكن إيقاف اهتزاز الهاتف عند بدء أو إنهاء المكالمة، كما أُضيفت خيارات جديدة لتسهيل إيقاف التنبيه في تطبيق المنبه.

وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، أضافت آبل دعم لغات جديدة مثل الهولندية والدنماركية والبرتغالية والنرويجية، إلى جانب تحسينات في ميزة Live Translation في سماعات AirPods التي باتت تدعم لغات إضافية مثل اليابانية والكورية.

كما أُضيفت تحديثات لتطبيقات “Fitness” للياقة البدنية و”سفاري” لتمكين المستخدمين من تجربة تصفح أسهل، بالإضافة إلى تحسينات في إعدادات كلمات المرور لمزيد من الأمان.