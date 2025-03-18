«واتساب» يواصل إبهار المستخدمين.. ما الجديد؟

بهدف منح المستخدمين مزيدًا من الطرق للتفاعل في محادثاتهم، وتوفير فرص أكبر للتعبير عن الأحاسيس والمواقف، “أضاف تطبيق “واتساب”، رموز تعبيرية جديدة، تشمل تعبيرات عن أشياء، مشاعر، وعناصر طبيعية”.

وبحسب ما نقلت العديد من المواقع المختصة بالشأن التقني، “تمت إضافة سبعة رموز تعبيرية جديدة، وهي:

الفجل: رمز يعبر عن مواضيع الطعام، الطبيعة، أو حتى البستنة.

بصمة الإصبع: ترمز إلى الهوية، الأمان، أو الأصالة.

شجرة بلا أوراق: تعبير عن الخريف، تغير الفصول، أو مشاعر الحزن ومرور الوقت.

المجرفة: مرتبطة بالمهام اليدوية، البستنة، أو العمل المتعلق بالأرض.

القيثارة: آلة موسيقية تعبر عن موضوعات تتعلق بالموسيقى، الثقافة، أو الروحانية.

البقعة الأرجوانية: رمز يمكن أن يرمز للإبداع والفن، أو ببساطة يضيف لمسة بصرية إلى المحادثات.

وجه مع هالات سوداء تحت العينين: يُعرف بـ “الوجه المتعب”، ويعبر عن الإرهاق أو الأرق أو الحالة الذهنية بعد يوم طويل.

وأمس، أعلن تطبيق “واتساب” عن تحديث جديد يهدف إلى تحسين تجربة “الدردشات الجماعية”، وذكرت مواقع مختصة بالشأن التقنية، أن “تطبيق “واتسآب”، يختبر ميزة جديدة في دردشات المجموعات، تم تصميمها لتسهيل تتبع الردود على رسائل محددة في الدردشات، ما يجعل المراسلات أكثر تنظيما وسهولة في الفهم”.