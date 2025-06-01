واتساب يودّع ملايين الأجهزة ابتداءً من اليوم… هل هاتفك من بينها؟

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، عن بدء تنفيذ قرار إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية القديمة ابتداءً من يوم غد الأحد، 1 يونيو، في خطوة تأتي ضمن دورة التحديثات الدورية التي تهدف إلى تحسين الأمان والأداء العام للتطبيق.

وبحسب الشركة، كان من المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 5 مايو الماضي، إلا أنه تأجّل لعدة أسابيع، قبل أن يتم تحديد الموعد النهائي للتطبيق، مما يضع بعض المستخدمين أمام مفاجأة غير سارة.

ووفق الإعلان، فإن واتساب سيتوقف عن العمل على الأجهزة التي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام، وهي: لأجهزة آيفون: يشترط توفر نظام iOS 15.1 أو أحدث، لأجهزة أندرويد: لن يعمل التطبيق على الأنظمة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم، والهواتف المتأثرة بشكل مباشر: أجهزة آيفون، آيفون 5 إس، آيفون 6، آيفون 6 بلس.

كما أشارت تقارير تقنية إلى احتمال فقدان الدعم عن أجهزة: آيفون 6 إس، آيفون 6 إس بلس، آيفون SE (الجيل الأول)، لكن يُشار إلى أن هذه الأجهزة الأخيرة لا تزال قادرة على التحديث حتى إصدار iOS 15.8.4، مما يعني أنها قد تظل مدعومة حتى صدور تحديث رئيسي جديد خلال العام أو العامين المقبلين، شريطة التحديث الكامل للنظام.

لماذا هذا القرار الآن؟

وفق “ميتا”، فإن الهدف من إنهاء الدعم هو ضمان أفضل تجربة استخدام لتطبيق واتساب من حيث الأمان والأداء، إذ تعتمد التحديثات الحديثة على تقنيات لم تعد مدعومة في بعض أنظمة التشغيل القديمة، ما يجعل استمرار الدعم التقني لها غير مجدٍ.

وبحسب الشركة، مع وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، فإن نسبة غير قليلة قد تتأثر بهذا القرار، خاصة في الدول التي لا يزال فيها استخدام الأجهزة القديمة شائعًا.

ماذا تفعل إن كان هاتفك ضمن القائمة؟

ينصح الخبراء بالتالي: التحقق من نظام التشغيل الحالي لهاتفك، محاولة تحديث الجهاز إلى آخر إصدار مدعوم إن كان ذلك ممكنًا، أو التفكير في الترقية إلى هاتف أحدث لضمان استمرار استخدام واتساب بشكل آمن وفعال.