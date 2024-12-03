«واتساب» يوقف دعم هواتف «آيفون» القديمة

أعلن موقع “ماك رومورس MacRumors”، أن “واتسآب” سيوقف دعم تطبيقاته في بعض “هواتف آيفون” القديمة”.

وأشار الموقع إلى أن “واتسآب” واعتبارا من 5 مايو 2025، سيتوقف عن تقديم الدعم التقني لتطبيقاته التي تعمل على أنظمة تشغيل الهواتف الأقدم من نظام iOS 15.1، لذا فإن هواتف آبل القديمة مثل (iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus) لن تحصل على تحديثات “واتس آب” كون أحدث إصدار لأنظمة تشغيلها كان iOS 12.5.7″.

وتبعا للموقع فإن “حسابات “واتسآب” المشغّلة على الهواتف غير المدعومة بالتحديثات ستستمر بالعمل بعد التاريخ المذكر، لكنها لن تحصل على أي ميزات جديدة أو تحديثات أمان”.

ووفق الموقع، “اعتبارا من 5 مايو المقبل أيضا لن يتمكن أصحاب هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام iOS 15.1 من تسجيل الدخول إلى “واتس آب” عبر أجهزتهم”.