«واتساب» يُطلق ميزات جديدة

يواصل تطبيق “واتساب” طرح الميزت الجديدة لجذب أكبر عدد من المستخدمين، في ظل التنافس الشديد مع منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت مواقع مختصة بالشأن التقني، أن “واتساب”، “تختبر ميزة اسم المستخدم الجديدة التي تسمح بالتواصل مع الآخرين، بدون مشاركة أرقام هواتفهم”.

ووفق المعلومات، “ستعمل الميزة الجديدة الشبيهة “بإنستغرام” على تعزيز خصوصية المستخدم حيث لن يضطر إلى مشاركة رقمه الشخصي، ويمكن الوصول إلى خيار تعيين اسم مستخدم “واتساب” من صفحة ملف تعريف التطبيق”.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن “واتساب” سيسمح للأفراد والشركات باختيار اسم المستخدم الذي يفضلونه.

وقبل أيام، قدم “واتساب”، “ميزة تتيح لجميع المستخدمين اختيار كيفية ومكان تخزين جهات الاتصال الخاصة بهم عبر أجهزة متعددة، كما تتيح الميزة الجديدة أيضًا للمستخدمين إضافة جهات الاتصال الخاصة بهم وتحريرها عبر أجهزتهم المرتبطة”.

وبمساعدة الميزة الجديدة، “يمكن للمستخدمين إما الاحتفاظ بجهات الاتصال مخزنة داخل واتساب أو مزامنتها مع دفتر عناوين هواتفهم، مما يمنحهم سيطرة أفضل على إدارة جهات الاتصال”.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة، “من خلال الخيار المتاح ضمن إعدادات واتساب والنقر على الخصوصية ومن ثم جهات الاتصال وتحديد جهات اتصال واتساب”.

وبحسب المعلومات، التي نقلها موقع آرم نيوز، “فإن أحد أكثر جوانب هذا التحديث فائدة هو ما يسمى “مزامنة جهة اتصال مع الهاتف” الذي يظهر عندما يضيف المستخدمون جهة اتصال جديدة، ويتيح ذلك للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون مزامنة جهة اتصال معينة مع دفتر عناوين هواتفهم أو الاحتفاظ بها مخزنة في “واتساب” فقط، وإذا اختار المستخدمون الاحتفاظ بجهات اتصال معينة حصريًا داخل واتساب، فلن تظهر جهات الاتصال المختارة في قائمة جهات الاتصال العامة للهاتف”.