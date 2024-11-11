واحدة في كل دقيقة.. المغرب ينتج 650 ألف سيارة كهربائية سنويا

ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أن “المغرب حقق طفرة كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا، بفضل موارده الضخمة من الفوسفات لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم”.

وبحسب التقرير، “استطاع المغرب أن يكون جاذبا للاستثمارات، بفضل توفيره بيئة استثمارية ملائمة، وتكاليف عمالة منخفضة”، مضيفا: “تعمل شركات عالمية، مثل “رينو” و”ستيلانتس” على تصنيع السيارات في المغرب، ما يعزز صادراتها إلى أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي يسهم في خفض تكاليف الشحن”.

وبحسب التقرير، “تجاوزت قيمة صادرات السيارات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 صادرات الفوسفات، ورغم ذلك لا تزال موارد الفوسفات في المغرب تجتذب استثمارات أجنبية ضخمة، كما أن شركات صينية كبرى مثل “سي إن جي آر” و”غوشن”، تستثمر مليارات الدولارات في المغرب لإنشاء مصانع بطاريات ضخمة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تعزز صادرات السيارات الكهربائية والبطاريات|.

ووفق التقرير، “يتوقع أن يصل إنتاج شمال أفريقيا من السيارات الكهربائية إلى 1.8 مليون مركبة بحلول 2035، مخصصا 70% منها للتصدير، ما يجعل المنطقة مصدرا مهما للبطاريات والكاثودات لأوروبا وأمريكا”.

وبحسب التقرير، “يمتلك المغرب قدرة إنتاجية حالية تبلغ 650 ألف سيارة سنويا، وهو ما يفسر قدرته على إنتاج سيارة “في كل دقيقة”.

وأمس الأحد، أعلن المغرب عن نجاح مصنع “صوماكا” في تصنيع سيارة جديدة تحمل اسم “كارديان”، وذلك ضمن مرحلة رئيسية في إطار الخطة الاستراتيجية لعلامة “رينو”، ضمن خطتها الدولية 2027، ومن المرتقب أن يسجل مصنع “صوماكا” هذا العام رقما قياسيا جديدا في الإنتاج بأكثر من 100 ألف سيارة، وبالتالي المساهمة في الرفع من القدرة الإنتاجية للمغرب في مجال صناعة السيارات”، وفقا لبيان وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

مصنع "صوماكا" SOMACAيشرع في تصنيع سيارة Renault Kardian الموجهة للأسواق المحلية والتصدير 🚗



تم اليوم إطلاق تصنيع سيارة رونو کاردیان بصوماكا بالإعتماد بشكل کامل على الكفاءات المحلية، بما في ذلك فرق الهندسة والصناعة، التي استفادت من 6000 ساعة من التدريب، حيث من المرتقب أن يسجل… pic.twitter.com/r8yVZ1d1jH — Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) November 8, 2024