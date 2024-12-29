واحد من أفضل «الهواتف الذكية» في الأسواق قريباً

بدأت شركة “دوجيDoogee“، “بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وزوّد بتقنيات متطورة”.

وبحسب السشركة، “يأتي الهاتف بهيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (178.5/83.5/10.5) ملم، وزنه 260 غ، وشاشته جاءت من نوع IP68/IP69K، مقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mediatek Dimensity 7050، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسة جاءت ثنائية العدسة بدقة (48+5) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط”.

“ايكوiQOO“ تطلق نسخة مميزة من هواتفها المتطورة

تستعد شركة “ايكوiQOO”لإطلاق هاتف جديد من هواتف “Z9” الذكية، سيجهّز بتقنيات وقدرات تصوير مميزة.

وتبعا للتسريبات فإن “الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Z9 Turbo Endurance Edition سيشبه من حيث المظهر الخارجي هواتف iQOO Z9 التي ظهرت العام الجاري، لكنه سيحصل على تقنيات وقدرات تصوير أفضل، وسيجهز الهاتف بشاشة OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتز، وسيتمتع بأداء مميز وسرعة في التعامل مع البيانات كونه سيحصل على معالج Snapdragon 8s Gen 3، وذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وذواكر داخلية قد تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وكاميرته الأساسية ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، اما كاميرته الأمامية فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب المعلومات، “سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط”.