واشنطن: أمام أعضاء ملتقى الحوار فرصة ليصنعوا التاريخ مرة أخرى

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالدور الذي وصفته بالتاريخي لأعضاء ملتقي الحوار السياسي الليبي ، في دفع بالبلاد لإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر القادم.

وقالت السفارة الأمريكيبة لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، إن “أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمامهم فرصة اليوم وغدا ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير”.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تُقر بالدور التاريخي الذي لعبه الملتقى في دفع ليبيا السيادي لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير.

2/2 وإلى جانب العدد الكبير من الليبيين الذين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ستتولى الولايات المتحدة مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير.#LPDF #ليبيا https://t.co/GLKHdlpJVC — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 26, 2021

وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي اجتماعهم أمس، ولمدة يومين، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وتقدم الأعضاء إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ9 رسائل حول الملاحظات التي سجلوها بشأن مقترح القاعدة الدستورية، المنجز من اللجنة القانونية.