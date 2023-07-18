واشنطن.. التحالف الليبي الأمريكي يرفع قضية ضد «حفتر» و«فاغنر»

أعلن التحالف الليبي الأمريكي رفعه دعوى قضائية ضد رئيس مرتزقة «فاغنر» يفغيني بريغوزين وخليفة حفتر في تهم ارتكابهما جرائم حرب ضد مدنيين في ليبيا.

وأضاف رئيس التحالف عصام عميش في تصريح صحفي أنّهم سيعقدون الثلاثاء مؤتمرا صحفيا سيقدم فيه فريق الادعاء تفاصيل الدعوى المرفوعة بمحكمة «كولومبيا» الفيدرالية في واشنطن.

ووفقا لعميش، ترتكز الدعوى القضائية على اتهام حفتر وبريغوزين بتعذيب مواطن ليبي وقتل أحد أفراد أسرته وذلك وفقا لسلطتهما الفعلية أو الظاهرية على قواتهما وتحميلهما المسرولية الكاملة عن الأضرار بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.

ويحظى حفتر بعلاقة مع «فاغنر»، ظهرت على العلن خلال حرب الأول على العاصمة الليبية طرابلس في 2019، حيث استعان بالمجموعة الروسية في عمليات السطيرة على طرابلس التي باءت أخيرا بالفشل.