واشنطن: الوضع في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس، إلى “الموافقة على طلبه مساعدة أوكرانيا”.

وحذر بايدن، “من أن الانتصار الروسي سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو”.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن “الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا”.

وأضاف أوستن: “أعتقد أننا بدأنا بالفعل نرى أن الوضع في ساحة المعركة بدأ يتحول قليلا لصالح روسيا”، قائلا: “إننا نرى عمليات استحواذ القوات المسلحة الروسية تدريجياً، ونرى أن الأوكرانيين يواجهون تحديا في القدرة على الاحتفاظ بمواقعهم”.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي، “دعوته الكونغرس إلى الموافقة في أسرع وقت ممكن على طلب الإدارة الأمريكية للحصول على أموال إضافية بغية تقديم المساعدة لأوكرانيا”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن “كييف بحاجة ماسة إلى إمدادات من الذخيرة والأسلحة من الولايات المتحدة”، مشددا على أن “الولايات المتحدة ليس لديها أي نية للتورط في الأعمال القتالية الدائرة في أوكرانيا، لكنها ستواصل دعم كييف”.

وفي ذات السياق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن “الولايات المتحدة لا تنوي القيام بدور قتالي في أوكرانيا”.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، “إن أوكرانيا تواجه حاليا وضعا ميؤوسا منه في ساحة المعركة”، وأضاف: “سأخبركم فقط أن أوكرانيا تواجه الآن ظروفا يائسة في ساحة المعركة”.