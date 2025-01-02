واشنطن بوست: اختراق صيني جديد لمكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية وبكين تردّ

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن العقوبات الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين “أن المتسللين استهدفوا أيضاً مكتب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين”.

وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن “حادثة كبيرة”. ولم تحدد الوزارة المستخدمين أو الإدارات المتضررة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، رداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادّعاء الأميركي “غير العقلاني” “لا أساس له من الصحة” ويمثل “هجمات تشويه سمعة” ضد بكين.

ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلبات للتعليق على تقرير واشنطن بوست. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن أحد أهم مجالات الاهتمام بالنسبة لحكومة بكين هي الكيانات الصينية التي قد تفكر الحكومة الأمريكية في استهدافها بعقوبات مالية.