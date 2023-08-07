واشنطن بوست»: الأمن الداخلي الأوكراني مسؤول على هجمات أسطول البحر الأسود

نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول أوكراني -طلب عدم نشر اسمه- أنّ جهاز الأمن الداخلي مسؤول عن هجمات بالطائرات المسيرة على أسطول البحر الأسود الروسي خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، استهدفت ضربتان صاروخيتان أوكرانيتان أمس جسرين في شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

واستهدفت الضربة الأولى جسر تشونغار في القرم. وقال الحاكم الموالي لروسيا سيرغي أكسيونوف “بعض الصواريخ أسقطتها قوات الدفاع الجوي. وأصيبت منصة جسر السيارات بأضرار وبدأت أعمال الترميم” وأضاف “لم يسقط ضحايا”.

واستهدفت الضربة الثانية جسرا قرب مدينة جينيتشيسك في خيرسون، وأسفرت عن إصابة شخص وخلفت أضرارا في أنبوب للغاز، وفق ما أعلنه مسؤول بالإدارة المحلية الموالية لروسيا، مشيرا إلى إسقاط 9 صواريخ أوكرانية من أصل 12.

في الجانب الآخر، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح اليوم أنّ القوات الروسية استهدفت أراضي البلاد بـ 30 صاروخا و52 غارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنّ القوات الروسية أطلقت أيضا 75 مقذوفا، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.