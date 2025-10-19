واشنطن بوست تكشف تفاصيل عرض بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، السبت، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عرض الأخير إنهاء الحرب في أوكرانيا مقابل سيطرة كاملة على إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين كبار مطلعين على المحادثة، أن بوتين أبدى استعداداً للتنازل عن أجزاء من زابوروجيا وخيرسون – وهما منطقتان تسيطر عليهما روسيا جزئياً – مقابل حصوله على دونيتسك، في مؤشر على تراجع جزئي في سقف المطالب الروسية مقارنة بما طُرح خلال قمة سابقة في ألاسكا.

ورغم تفاؤل ترامب بما وصفه “تقدماً كبيراً”، اعتبر مسؤولون في البيت الأبيض أن العرض يمثل اختراقاً محدوداً، فيما أبدى دبلوماسي أوروبي كبير تشككه في إمكانية قبول أوكرانيا بهذا الطرح.

وذكرت الصحيفة أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ضغط على الوفد الأوكراني خلال اجتماع يوم الجمعة، بشأن مسألة التخلي عن دونيتسك.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب أنه سيلتقي بوتين قريباً في العاصمة المجرية بودابست لبحث إنهاء الحرب، دون تحديد موعد محدد، فيما أكد الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة روسية وأن الترتيبات للقمة بدأت بالفعل.

من جانبه، استقبل ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، في زيارة حساسة، وسط تباين واضح في المواقف، فبينما أكد ترامب أن بوتين “يريد إنهاء الحرب”، وصف زيلينسكي الرئيس الروسي بأنه “غير مستعد للسلام”، محذراً من أن موسكو لا تزال تسعى إلى “مواصلة غزوها”.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال ترامب إنه يرفض حالياً تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك”، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج لضمان جاهزيتها الدفاعية، معرباً عن أمله في تجنب تصعيد جديد قبل التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في الوفد الأوكراني أن زيلينسكي عرض على ترامب خرائط لأهداف استراتيجية داخل روسيا، ضمن تصورات محتملة للتصعيد إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.