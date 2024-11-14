واشنطن بوست: تل أبيب ستهدي «ترامب» وقف إطلاق النار في لبنان

واصلت إسرائيل قصفها القرى والبلدات اللبنانية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى ودمار في المنازل والبنى التحتية وتهجير للأهالي.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “استشهد شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة يحمر، فيما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية عيار 155 على البلدة صباح اليوم عن تدمير أربعة منازل، وأسفرت غارات للعدو عن استشهاد 3 أشخاص في عربصاليم وشخصين في عرمتى وشخص في كل من بلدة كفررمان وحي البياض بالنبطية”.

وشنت طائرات العدو الإسرائيلي “سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت برج البراجنة شارع حاطوم والمبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل – الشياح، وأغار طيران العدو على شبعا وتبنين وبرج قلاوية وبنت جبيل ودير الزهراني وكفرجوز والنبطية ومدينة وفرون وعيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفروالنبطية ومدينة وفرون وعيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفر ومجدل سلم والطيري وطيرحرفا وزفتا ودير الزهراني وياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على أرنون وياطر وبيت ياحون وكونين وعيناتا وقصف عنقودي على مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين وكفرحمام وكفرش”.

خطة لوقف إطلاق النار في لبنان

قال مسؤولون إسرائيليون، “إن تل أبيب ستمضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبارها هدية مبكرة للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، أن “هناك تفاهما على أن إسرائيل ستهدي ترامب شيئا ما. في يناير سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان”.

وكانت وردت أنباء عن لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بترامب في فلوريدا، قبل أيام، وكشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن “هدف الاجتماع كان “نقل رسائل بشأن خطط إسرائيل لغزة ولبنان وإيران، على مدى الشهرين المقبلين”.