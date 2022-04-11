"واشنطن بوست": فاغنر تجند مقاتلين من ليبيا لدعم عملياتها في إفريقيا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنّ شركة فاغنر الروسية تقوم بتجنيد مقاتلين في ليبيا من أجل دعم عملياتها في إفريقيا كجزء أساسي من توسيع نفوذها.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنّ ليبيا تمثل قاعدة متقدمة لفاغنر بعد استعانة حفتر بها في معركته للإطاحة بالحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا عام 2019.

وفي ذات السياق كشفت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مارس الماضي أنّ شركة فاغنر نقلت مقاتلين سوريين من بنغازي إلى سوريا، ثم روسيا للمشاركة في المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنّها تحصلت على شهادات توثق صدور أوامر من أجل تجهيز دفعة جديدة من المقاتلين الموجودين في ليبيا حاليا؛ تمهيدا لنقلهم إلى روسيا ومن ثم أوكرانيا.