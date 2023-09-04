واشنطن تبحث دور الطوارق لإنجاح العملية السياسية في ليبيا

استقبل المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مقر السفارة الأمريكية بتونس، أكلي شكا مؤسس منظمة “ايموهاغ” الدولية من اجل العدالة والشفافية والذي يعد من أحد شخصيات الطوارق السياسية.

وأفاد مصدر خاص لـ”عين ليبيا”، بأن اللقاء الذي حضره قائد عمليات “أفريكوم” ونائب وزير الدفاع الأمريكي بالإضافة إلى الفريق السياسي للسفير، يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين كافة شرائح ومكونات الشعب الليبي، وكذلك سعي الولايات المتحدة إلى رسم خطة استراتيجية تهدف إلى فرض الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي التي تشهد توترا وتغيرات سياسية متسارعة.

وأضاف المصدر بأن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو إنجاح جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الرامية إلى توحيد أطراف الصراع نحو انتخابات شفافة تخرج الليبيين من الانسداد السياسي وذلك من خلال الجلوس مع كافة شرائح الليبي التي يعتبر الطوارق جزء مهما يجب الاستماع إليه والاصغاء الى احتياجاته.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الولايات المتحدة الامريكية ترفض أي إقصاء للمكونات الأساسية للشعب الليبي كالأمازيغ والطوارق والتبو الذين يواجهون إقصاء وتهميشا فاضحا في الحكومات والحوارات السياسية السابقة وهو الأمر الذي يسعى شكا الذي يصفه البعض بـ”الصندوق الأسود وأخطبوط العلاقات الدولية” عدم حدوثه في المستقبل، بحسب المصدر.