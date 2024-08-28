واشنطن تحث الأطراف الليبية على المشاركة في حوار بدعم أممي

حثت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في حوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في منشور للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، حول زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي والقائم بأعمال السفارة جيريمي برنت، إلى مدينة بنغازي، ولقائهم مع خليفة حفتر.

وأفادت السفارة بأن اللقاء ناقش التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.

كما شدد الوفد الأمريكي على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.

التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي و القائم بالأعمال برنت اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي حفتر في #بنغازي لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة #ليبيا… pic.twitter.com/3x31HxRbKl — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2024