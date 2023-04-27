واشنطن تحث «حفتر» على منع الكرملين وفاغنر من زعزعة استقرار ليبيا والسودان

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنّ مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بحثت مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر منع الجهات الخارجية وخاصة الكرملين ومرتزقة فاغنر من زعزعة الوضع في ليبيا وجيرانها والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر تويتر أنّ باربرا ليف أجرت اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تطرقت خلاله إلى تأثير الحرب السودانية على الوضع الإقليمي في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الجانبان شددا على أهمية دعم جهود الأمم المتحدة ومبادرة المبعوث الأممي لدة ليبيا عبدالله باتيلي التي تهدف إلى إجراء انتخابات في البلاد.