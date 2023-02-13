واشنطن تحث رعاياها على مغادرة روسيا فوراً

حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، وفق ما جاء في بيان تحذيري للسفارة الأميركية لدى موسكو، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن البيان: “لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية”.

وذكر البيان أنه “ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني”.

وبحسب البيان، فإن روسيا قد “ترفض الاعتراف بالجنسية الأمريكية لمزدوجي الجنسية، أو تمنع وصولهم إلى المساعدة القنصلية الأمريكية، أو تخضعكم للتعبئة، أو تمنع مغادرتهم روسيا، أو تقوم بتجنيدهم”.

وكانت السفارة الأمريكية أصدرت في 28 سبتمبر من العام الماضي تحذيرا مماثلا، حثت فيه مواطنيها على مغادرة روسيا طالما “لا تزال هناك فرص للقيام بذلك”.