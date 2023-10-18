واشنطن تحث رعاياها في ليبيا على توخي الحذر

دعت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، رعاياها إلى توخي الحذر بعد توارد أنباء صحفية عن حدوث احتجاجات في ليبيا عما يجري في غزة دون إعلان مسبق.

وأوصت السفارة عبر موقعها الرسمي، الرعايا الأمريكيين في ليبيا بتجنب المظاهرات والحشود، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأحداث العاجلة، والاستعداد لتعديل خطط السفر.

وطالبت السفارة مواطنيها بالبقاء بقوة على مستوى عالٍ من اليقظة وممارسة الوعي الظرفي الجيد بالقرب من الاحتجاجات والمظاهرات، ومراجعة تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الليبية.

وأشارت السفارة إلى أنها ليست على علم بتهديدات محددة وذات مصداقية ضد المواطنين الأمريكيين في ليبيا في هذا الوقت، حاثة المسافرين إلى ليبيا وفيها على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات ولتسهيل تحديد مواقعهم في حالات الطوارئ.