واشنطن تحث على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة في ليبيا

حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.

وبحسب ما نقلت السفارة عبر حسابه على منصة “إكس” عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للشفافية المالية لعام 2024، فقد فشلت ليبيا كما في السنوات الماضية في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي.

ودعت السفارة الأمريكية إلى التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.

وأضافت السفارة: “في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى”.