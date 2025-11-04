واشنطن تختبر جاهزية ترسانتها النووية.. ترامب: لن أقدم التمويل إلى نيويورك!

أعلنت قيادة الجناح الثلاثين للقوات الفضائية الأمريكية المتمركزة في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.

وجاء في بيان صادر عن القاعدة أن عملية الإطلاق التجريبي لصاروخ من طراز “مينيوتمان 3” غير مسلح ستتم في الرابع من نوفمبر الجاري، بين الساعة 23:01 والساعة 05:01 بالتوقيت المحلي لمنطقة المحيط الهادئ، من الجزء الشمالي للقاعدة، ضمن نشاطات القيادة العالمية للضربات الجوية الأمريكية.

وأفادت مجلة “نيوزويك” أن الإطلاق سيكون باتجاه ميدان “رونالد ريغان” للاختبارات الدفاعية الصاروخية في جزيرة كواجالين المرجانية بالمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن العملية تُعد إجراءً روتينيًا ومخططًا له منذ سنوات عدة.

ويعد هذا الاختبار الثاني من نوعه خلال الشهرين الماضيين، إذ أجرت البحرية الأمريكية في سبتمبر الماضي تجربة إطلاق لأربعة صواريخ “ترايدنت 2 دي 5” غير مسلحة في المحيط الأطلسي، كما خضعت منظومة “مينيوتمان 3” لاختبار مماثل في فبراير الماضي.

ووفقًا لمشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك القوات الجوية الأمريكية نحو 400 صاروخ من هذا الطراز في الخدمة حاليًا، ويصل مداها إلى أكثر من 6 آلاف ميل، وتخزن في صوامع تحت الأرض في ولايات كولورادو ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية ووايومنغ.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، مبررًا ذلك بأن دولًا أخرى تقوم بخطوات مماثلة.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات مناسبة إذا جرى انتهاك حظر التجارب النووية، موضحًا أن واشنطن لم تخطر روسيا بنيتها إجراء مثل هذه التجارب، ومشيرًا إلى أن اختبار صاروخ كروز الروسي “بوريفيستنيك” لا يُعد تجربة نووية.

ترامب: لن أقدم سوى الحد الأدنى من التمويل إلى نيويورك إذا ما فاز ممداني!

قال زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لانتخابات عمدة نيويورك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يدعمان المرشح المستقل أندرو كومو لأنهما يعتقدان أنه سيكون “دمية” لهما في قيادة المدينة.

وأوضح ممداني، في تصريحات لشبكة CNN، أن تأييد ترامب لأندرو كومو في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات “يؤكد ارتباط الحاكم السابق بحركة ماغا المؤيدة لترامب”، مضيفًا أن هذه الخطوة “تفضح حقيقة علاقته القديمة بتيار اليمين الشعبوي الذي يسعى لإعادة تشكيل نيويورك على نهج ترامب”.

وأشار ممداني، الذي يُعد المرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي، إلى أن سكان نيويورك لا يريدون رؤية من يكرر أجندة ترامب في مبنى البلدية، مؤكّدًا أن حملته الانتخابية تركز على معالجة أزمة غلاء المعيشة التي تواجه الطبقة العاملة في المدينة.

وجاءت تصريحاته بعد أن هدد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” بتقليص التمويل الفيدرالي المخصص لمدينة نيويورك إذا فاز ممداني بمنصب العمدة، متوعدًا بخفض الدعم إلى ما دون “الحد الأدنى المطلوب”.

ورد ممداني على تهديد ترامب قائلاً: “نحن شخّصنا الأزمة الحقيقية التي تواجه الطبقة العاملة — وهي ارتفاع تكاليف المعيشة — وسنعمل فعلاً على معالجتها، على عكسه. هذا التناقض لا يستطيع احتماله.”

وأضاف ممداني منتقدًا أولويات ترامب في الإنفاق: “بينما ينفق 300 مليون دولار على تجديد قاعة رقص في البيت الأبيض، وهو المبلغ ذاته الذي يمكن أن يوفر مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لـ100 ألف نيويوركي، فإنه يجعل من الصعب على الأمريكيين شراء احتياجاتهم الأساسية.”

وأكد المرشح الديمقراطي أن نيويورك تستحق التمويل الذي يهدد ترامب بقطعه، مضيفًا: “ليس من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية تحصل على أي مبلغ. هذه أموال سنقاتل من أجلها لأنها حق لسكان مدينتنا.”

وعن دعم الملياردير إيلون ماسك لأندرو كومو، قال ممداني: “ترامب وماسك اختارا أندرو كومو لأنهما يعلمان أنه سيكون الدمية التي يريدانها لإدارة نيويورك وفق مصالحهما الخاصة.”