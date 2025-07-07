واشنطن تخفّض قواتها بالشرق الأوسط.. سحب مدمرة وطائرات ثقيلة من المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن بدء عملية إعادة تموضع جزئية لقواتها في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تغيرًا في طبيعة التهديدات الأمنية بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

مصادر مطلعة في البنتاغون قناة “الحدث” أن الولايات المتحدة ستخفض بشكل طفيف أعداد الجنود والمعدات العسكرية في المنطقة، مع سحب مدمرة “سوليفان” من شرق البحر المتوسط، وتقليص محتمل في عدد الطائرات الثقيلة المتمركزة في قاعدة “دييغو غارسيا” بالمحيط الهندي.

ويأتي هذا التعديل العسكري على خلفية انخفاض التوترات والتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل، حيث كانت المدمرة “سوليفان” وطائرات “بي-52” في المنطقة لدعم عمليات الدفاع، وإرسال رسائل تطمين للحلفاء وتحذير للخصوم.

وفي إطار تقليص الحشد العسكري، من المتوقع أن تغادر حاملة الطائرات “كارل فينسون” المنطقة قريبًا، بعد عبورها البحر الأحمر وقناة السويس، فيما سيحتفظ البنتاغون بحاملة طائرات واحدة على الأقل ضمن وجود بحري وجوي يشمل مدمرات وغواصات، إضافة إلى قوات جوية وأنظمة دفاعية منتشرة في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط.

وتنتشر حاليًا نحو 30 ألف جندي أمريكي في المنطقة، بينهم 1500 في سوريا، حيث تخطط الإدارة لتقليل هذا العدد إلى أقل من ألف قريبًا لأسباب عملياتية. كما يوجد 2500 جندي في العراق، مع توقعات بانسحاب القوات من القواعد الرئيسية قبل نهاية سبتمبر 2025، مع بقاء عدد محدود في كردستان العراق لمدة عام إضافي.

وتجري الإدارة الأمريكية مناقشات مكثفة حول مستوى القوات المطلوب في الشرق الأوسط، وسط اعتراف بأن العدد الحالي أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة.

وأكد مسؤول رفيع في البنتاغون لقناة “الحدث” أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرات دفاعية وعسكرية كبيرة في المنطقة، بما يكفي لحماية الجنود والمصالح الأمريكية، مشيرًا إلى أن أي انسحاب سيتم بشكل تدريجي للحفاظ على توازن أمني مستقر.

وبينما لم تسجل تهديدات وشيكة، أشار المسؤولون إلى أن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار والمفاجآت، مما يحتم الاحتفاظ بحضور عسكري قوي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي في ظل توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص الانتشار العسكري الأمريكي في مناطق عدة، مع إعادة توجيه التركيز نحو مواجهة التحديات الاستراتيجية الكبرى، خصوصًا في آسيا، وفي مقدمتها قضية تايوان والصراع مع الصين.