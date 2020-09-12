واشنطن تدرس نقل قواتها من «إنجرليك» التركية إلى اليونان

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، نقل قواتها من قاعدة “إنجرليك” التركية إلى اليونان.

وأكد سيناتور جمهوري أمريكي بارز، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة يونانية، بسبب السياسات “المقلقة” التي تتبعها أنقرة، وفق قوهل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن السيناتور عن ولاية ويسكونسين رون جونسون وهو رئيس الفرع الخاص بأوروبا التابع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قوله، في حديث لمجلة Washington Examiner أمس الجمعة: “لا نعرف ماذا سيحصل لإنجرليك. نأمل في الأفضل لكن علينا وضع خطة للسيناريو الأسوأ”.

وأوضح أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على تعاونها مع تركيا وتواجدها العسكري في أراضيها.

وأضاف: “لا أعتقد أننا نرغب في هذا التغيير الاستراتيجي، لكن علينا انطلاقا من موقف دفاعي النظر إلى واقع الوضع، وهو أن المسار الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس جيدا”.

وأقر السيناتور بأن الولايات المتحدة تنظر إلى اليونان كبديل لنقل القوات المتواجدة في إنجرليك إليها، قائلا إن النهج “المؤسف” الذي يسلكه أردوغان يدفع واشنطن إلى تعزيز تعاونها العسكري مع اليونان، وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي في القاعدة البحرية بخليج سودا في جزيرة كريت.

وقال تقرير الصحيفة، إن أردوغان قد هدد عدة مرات بمنع دخول الأميركيين إلى القاعدة التي تحتوي على عشرات القنابل النووية الأميركية، وذلك منذ إحباطه محاولة الانقلاب في عام 2016.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من القاعدة، فإن هذا يعني تغيرا كبيرا في مستوى الثقة بين واشنطن وأنقرة.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، أنه قد يبحث طرد القوات الأمريكية من قاعدة “إنجرليك” الجوية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بلده.

وقاعدة “إنجرليك” الجوية هي مطار عسكري يتبع القوات الجوية التركية ويقع في مدينة أضنة.