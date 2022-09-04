واشنطن تدعو «باتيلي» لإعطاء أولوية لضمان المساءلة والشفافية في المؤسسات الليبية

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا له في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ اندلاع أعمال العنف في طرابلس في أغسطس الماضي أبرز عدم استدامة الوضع في ليبيا، مما أوضح حاجة جميع الأطراف للعمل بحسن نية وبإحساس بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنّ الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل لباتيلي وهو يتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه.

واشارت الخارجية الأمريكية أنّ الشعب الليبي طالب بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهي ضرورية لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة للحكومة الجديدة.

ودعت الخارجية الأمريكية عبد الله باتيلي إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تساعد اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.