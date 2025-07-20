سوريا.. واشنطن تدعو دمشق إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة قيام السلطات السورية بمحاكمة وتقديم أي شخص مسؤول عن ارتكاب الفظائع في محافظة السويداء إلى العدالة، في ظل الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا بين عشائر البدو والفصائل الدرزية المسلحة.

وقال روبيو عبر منصة “إكس” إن الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء يجب أن تتوقف فورًا، مشددًا على ضرورة إنهاء القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية، ودعا دمشق إلى الحفاظ على وحدة سوريا عبر ضبط الأمن وتحقيق العدالة.

وأشار الوزير إلى ضرورة منع تنظيم “داعش” والجهاديين من الدخول إلى السويداء، مؤكدًا على أهمية استخدام القوات الأمنية لمنع أي تهديدات أمنية.

بدوره، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا شكّل خطوة أولية مهمة منحت الشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع.

وأوضح باراك عبر منصة “إكس” أن المجتمع الدولي سانَد الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير، وكان يراقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث الألم إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

وأضاف أن هذا الطموح الهش يتعرض اليوم لصدمة عميقة نتيجة الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض، والتي تقوّض سلطة الحكومة وتزعزع أي مظاهر للنظام.

ودعا المبعوث الأمريكي جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإلقاء السلاح، وإنهاء دوامة الانتقام القبلي التي تهدد الأمن والاستقرار.

وأكد أن سوريا تقف اليوم عند منعطف حاسم، وأن السلام والحوار يجب أن يسودا على الفور لتجنب المزيد من التدهور.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، يوم السبت، عن لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، حيث ناقشا الأوضاع الراهنة في البلاد.

وجاء في بيان السفارة أن الطرفين بحثا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار في مناطق النزاع، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاندماج في سوريا موحدة تسعى إلى مستقبل سلمي وشامل لجميع السوريين. وأكدا أن الوقت قد حان للوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الرئاسة السورية وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق مع تحذير من المساءلة في حال الإخلال به. وأكد الاتفاق تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة، على أن يتم تقييم الوضع بعدها.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من جميع مقاتلي العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، مما يشير إلى بداية تهدئة الأوضاع في المحافظة.

وزير الطوارئ السوري: إسعاف 1747 مصابًا وإجلاء مئات العائلات من السويداء وتجهيز مراكز إيواء في درعا

أعلن وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، السبت، أن السلطات قامت بإسعاف 1747 مصابًا وإجلاء مئات العائلات من محافظة السويداء حتى الآن، في ظل الاشتباكات التي تشهدها المحافظة بين قبائل بدوية وفصائل درزية محلية.

وأضاف الصالح لوكالة الأنباء السورية أن 21 مركز إيواء مجهز حالياً في محافظة درعا، وأن العمل مستمر لتجهيز 20 مركزًا إضافيًا، استعدادًا لاستقبال المزيد من النازحين.

وأشار الوزير إلى أن السلطات تترقب تحسن الظروف الأمنية واللوجستية من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات في السويداء، التي تعاني من تداعيات الاشتباكات واحتراق المنازل في بعض المناطق.

توقيع نحو 2000 درزي في إسرائيل على وثيقة للتطوع للقتال في سوريا دفاعًا عن إخوانهم في السويداء

أفادت قناة “كان” الإسرائيلية بتوقيع نحو 2000 درزي في إسرائيل على وثيقة أعلنوا فيها نيتهم الانضمام إلى القتال في سوريا، في حال استمرّت الهجمات ضد الدروز من قِبل عشائر بدوية وقوات متحالفة مع الحكومة السورية.

وجاء في الوثيقة بحسب القناة: “نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخواننا في السويداء. لقد حان وقت الاستعداد للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا”.

وأشارت القناة إلى أن من بين الموقعين عددًا من جنود الاحتياط العاملين في الجيش الإسرائيلي.