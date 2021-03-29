واشنطن تدعو لفتح معبرين للمساعدات الإنسانية في سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مجلس الأمن الدولي إلى فتح معبرين سبق إغلاقهما على الحدود السورية لإيصال المساعدات الإنسانية، وتمديد عمل معابر أخرى.

وأشار إلى ضرورة أن “يتم التسليم عبر نظام مبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة، وبشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا”.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن الوزير الأمريكي قوله، إن “المعابر الحدودية سارية المفعول منذ يوليو 2014، ويتم تجديد هذه الآلية سنويا”.

وأوضح أنه “بموجب هذه الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة”.

وهناك أربعة معابر حدودية هي “باب السلام”، و”باب الهوى” على الحدود السورية التركية، ومعبر “اليعربية” مع العراق، ومعبر “الرمتا” مع الأردن.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعربت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عن إدانة بلادها لإغلاق معبري باب السلام واليعربية في سوريا، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية.