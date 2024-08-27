واشنطن تدعو للمشاركة الفاعلة بمبادرة البعثة الأممية

ناشدت السفارة الأمريكية لدى ‫ليبيا جميع الأطراف المعنية بالأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي، “إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة التي أطلقتها البعثة الأممية”.

وأكدت السفارة “أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة وطي صفحة هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد”.

وقالت السفارة في بيان لها: “تقدّم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا لاستضافة محادثات بين الأطراف الليبية الرئيسية مسارًا للمضي قدمًا في حلّ الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، وتحثّ سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، لقد تصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة، ممّا أدّى إلى تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وإثارة احتمالات المزيد من المواجهات المدمّرة. إنّ التقارير عن الاعتقال التعسفي وترهيب موظفي البنك المركزي مثيرة للقلق بشكل خاص – يجب محاسبة المسؤولين بشكل صارم”.

هذا وكانت أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، “عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”.

واعتبرت أن “أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”.