واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا بسبب الوضع الأمني المتقلب

حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها، اليوم الاثنين، إلى مغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، “لا يزال الوضع الأمني ​​في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ به مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في مكانهم لفترات طويلة”.

وأضاف البيان أن “على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة للمغادرة الاتصال بالسفارة الأمريكية في البلد الذي يخططون لدخوله”.

وكانت قناة “التلفزيون السوري” نقلت عن مصادر، بأن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الاثنين، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا للعلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.

وعلقت الولايات المتحدة في مارس 2014، العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.

We are pleased to announce that the @StateDept_NEA has approved the raising of the Syrian new flag in a gesture of goodwill to the #Syrian American community & Syrian ppl in general.



Join us Tomorrow Monday at 3 PM for this special event. Everyone is warmly invited to attend! pic.twitter.com/3NxRBR94JT — Bassam Barabandi بسام بربندي (@BASSAMVA) December 15, 2024