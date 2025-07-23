واشنطن تدين استهداف منشآت الطاقة في كردستان… وروبيو يحذر من زعزعة الاقتصاد العراقي

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان العراق بطائرات مسيّرة، من بينها منشآت تديرها شركات أمريكية، مؤكداً ضرورة محاسبة المتورطين ومنع تكرار هذه الاعتداءات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الوزير روبيو شدد على أهمية حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في العراق، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين المنشآت ومنع أي تهديدات مستقبلية قد تزعزع استقرار القطاع النفطي الحيوي.

وأعرب روبيو عن دعم بلاده الثابت لـ”أمن واستقرار العراق”، مؤكداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، لا سيما تلك التي تستهدف قطاع الطاقة وتهدد الاقتصاد الوطني.

كما شدد على ضرورة استئناف صادرات النفط من كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، وتسوية ملف رواتب موظفي الإقليم، الذي يشكل أحد أوجه التوتر بين بغداد وأربيل.

في جانب آخر من الاتصال، أبدى الوزير الأمريكي “قلق الولايات المتحدة العميق” من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، معتبراً أن إقراره سيؤدي إلى تعزيز نفوذ إيران في العراق، ومنح جماعات مسلحة مكانة قانونية “تقوّض سيادة الدولة العراقية”، وفق تعبيره.

وكتب روبيو في منشور على منصة “إكس”: “تحدثت مع رئيس الوزراء السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على شركات النفط، ومنها شركات أمريكية. نحن ندعم عراقاً مزدهراً وخالياً من النفوذ الخبيث لإيران”.

وتأتي هذه المباحثات عقب سلسلة هجمات مجهولة بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية خلال الأسابيع الماضية، أبرزها حقل خورمالة – الأكبر في الإقليم – ما ألحق أضراراً بمضخات المياه وأجبر السلطات المحلية على فتح تحقيق عاجل، دون تبني أي جهة المسؤولية عن الهجمات.

وأدت هذه التطورات إلى تعليق غالبية شركات النفط الدولية العاملة في كردستان لعملياتها الإنتاجية، وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الإنتاج النفطي، والعائدات المالية للإقليم، والاقتصاد العراقي ككل.

وأثارت هذه الهجمات موجة قلق داخلي ودولي من عودة التوترات الأمنية إلى مناطق إنتاج الطاقة في العراق، ما قد يُعرقل جهود الإعمار والتنمية، ويُضعف ثقة المستثمرين، ويؤثر على الصادرات النفطية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.