واشنطن ترحّب بتعيين مجلس إدارة المركزي

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها “خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة مصرف ليبيا المركزي ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي”.

وقالت السفارة في بيان لها: “تنضم الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يُعد هذا خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة مصرف ليبيا المركزي ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي”.

وأضاف البيان: “إن استقلالية المصرف المركزي ونزاهته الفنية أمران حيويان لاستقرار ليبيا وازدهارها. يجب ألا يتم تسييس المؤسسات الفنية الأساسية في ليبيا أو إخضاعها لأي ضغوط”.

تنضم الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا في الترحيب بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. يُعد هذا خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة مصرف ليبيا المركزي ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي. إن استقلالية المصرف المركزي ونزاهته الفنية أمران حيويان لاستقرار ليبيا… https://t.co/XnbHlhZ4SB — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 23, 2024