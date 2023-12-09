واشنطن تستخدم «الفيتو» لتعطيل قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة

عطلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار، تتم خلاله مواصلة الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في هجومها على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من شهرين.

وذكرت رويترز أن واشنطن استخدمت حق النقض “الفيتو” لمنع تمرير القرار و”بدت معزولة دبلوماسيا في المجلس المؤلف من 15 عضوا. حيث صوت 13 عضوا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من “أكتوبر” الماضي أكثر من (16) ألف قتيل و عشرات آلاف الجرحى معظمهم من المدنيين.

وفي استنكار لما وصفه بـ”كابوس إنساني متصاعد”، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “لا يوجد مكان آمن في غزة للمدنيين”، وذلك قبل ساعات من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن تدعمه الغالبية العظمى من أعضائه يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وكان غوتيريش قد فعل في خطوة غير مسبوقة المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة موجها رسالة إلى مجلس الأمن حذر فيها من أن الحرب في غزة “قد تتحول إلى تهديد للسلام الدولي”.